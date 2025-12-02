Ruska vojska ušla u Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti, u toku ulične borbe

Politika pre 3 sata
Ruska vojska ušla u Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti, u toku ulične borbe

„Sedam naselja je oslobođeno u Dnjepropetrovskoj oblasti i 12 u Zaporoškoj oblasti”, raportirao je Ivanajev predsedniku Rusije Vladmiru Putinu

MOSKVA – Ruska vojska je ušla u Huljajpole u ​​Zaporoškoj oblasti, a u gradu su u toku ulične borbe, saopštio je večeras komandant grupe ruskih snaga Istok Andrej Ivanajev. „Jedinice pete armije su ušle u selo Huljajpole, učvrstile se na njegovoj periferiji i trenutno se vode ulične borbe kako bi jedinice ukrajinskih oružanih snaga bile uništene. Ofanziva u ovom pravcu se nastavlja”, rekao je Ivanajev, prenosi Interfaks Rusija. Prema njegovim rečima, ključni cilj
