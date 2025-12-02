Inicijativa je u potpunosti u rukama Oružanih snaga Rusije duž cele linije kontakta u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin tokom posete komandnom centru ruske vojske na ukrajinskom frontu.

"Što se tiče grupa Centar i Istok, ovde, kao i duž cele linije borbenog kontakta, inicijativa je u potpunosti u rukama naših Oružanih snaga", rekao je Putin, prenosi Interfaks. On je istakao da su ruske oružane snage uspostavile kontrolu nad nekoliko velikih naselja, koja su, kako je naveo, "važna za dalje oslobađanje teritorije pod neprijateljskom kontrolom".