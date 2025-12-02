Ukrajinska pravda i ruska nepravda

Može se učiniti da antikorupcionaška istraga fokusirana na ljude iz neposrednog okruženja predsednika Zelenskog nije mogla da usledi u gorem momentu. Ali moglo bi da se ispostavi kako je upravo ovaj skandal ono što je Ukrajini potrebno

Ovo je delikatan i opasan trenutak za Ukrajinu. Uskoro će se navršiti četiri godine otkako je Rusija pokrenula sveobuhvatnu invaziju; očekuje se da, posle duge i krvave opsade, grad Pokrovsk padne u ruske ruke; nedavno granatiranje Kijeva bilo je jedno od najtežih od 2022. naovamo. A američki predsednik Donald Tramp nedavno je istupio s mirovnim planom koji deluje kao uz pomoć veštačke inteligencije preveden spisak zahteva koje Kremlj postavlja Ukrajini: da preda