Odlaganje američkih sankcija NIS-u do 8. ili 9. oktobra uz napore za očuvanje poslovanja i snabdevanja

SAD su posle pregovora sa Vučićem odložile sankcije NIS-u do 8. ili 9. oktobra, dok se preduzimaju važni koraci za očuvanje poslovanja i stabilnosti snabdevanja.

Sjedinjene Američke Države su nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odložile početak primene sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još osam dana, odnosno do 8. ili 9. oktobra. Ovo je sedmi put da se sankcije prolongiraju, a rok je prvobitno bio 1. oktobar.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima u kojem je istakao da eventualni prekid saradnje pojedinih banaka sa kompanijom neće uticati na lične račune zaposlenih. Takođe, NIS će učiniti sve da građani Srbije što manje osete posledice sankcija. Danas Bujanovačke

Stručnjaci procenjuju da sankcije mogu uticati na snabdevanje naftom i derivatima, ali ne očekuju dramatične nestašice zbog postojećih zaliha koje mogu pokriti potrebe i do 100 dana. Jadranski naftovod Janaf nastavlja sa snabdevanjem rafinerije u Pančevu. Predsednik Vučić je upozorio da Srbiju očekuje teška zima i da će država platiti visoku cenu zbog sankcija. Državni sekretar Ivan Bošnjak je naglasio važnost pronalaska rešenja za uredno poslovanje NIS-a do stupanja sankcija na snagu. Danas NIN Pravda NIN

