Kurs danas 117,2004 dinara za evro

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,2004 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru ostao nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na dan 29. septembra jači je za 0,1 odsto i iznosi 99,8130 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,1 odsto, a od početka godine za 12,6 odsto.
