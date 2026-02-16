Produžen rok za popust na struju

Bujanovačke pre 4 sati
Produžen rok za popust na struju
Bujanovac, 16. februar 2026. Rok za ostvarivanje popusta na januarskim računima za struju produžen je do 24. februara, saopštila je Elektroprivreda Srbije (EPS). Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće
Otvori na bujanovacke.co.rs

Povezane vesti »

Produžen rok za popust na račune za struju

Produžen rok za popust na račune za struju

Danas pre 2 sata
Produžen rok za popust na račune za struju

Produžen rok za popust na račune za struju

N1 Info pre 3 sata
EPS produžio rok za popuste za januarske račune

EPS produžio rok za popuste za januarske račune

Pirotske vesti pre 4 sati
EPS: Produžen rok za popuste na januarske račune

EPS: Produžen rok za popuste na januarske račune

Jug press pre 4 sati
Produžen rok za plaćanje računa za struju sa popustom

Produžen rok za plaćanje računa za struju sa popustom

Moj Novi Sad pre 4 sati
EPS produžio rok za popuste za januarske račune: Evo do kada možete platiti

EPS produžio rok za popuste za januarske račune: Evo do kada možete platiti

Dnevnik pre 4 sati
Rok za plaćanje računa za struju uz popust produžen do 24. februara

Rok za plaćanje računa za struju uz popust produžen do 24. februara

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BujanovacEPSElektroprivreda Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

EK o problemima prevoznika Zapadnog Balkana: Koristite postojeće pravne mehanizme

EK o problemima prevoznika Zapadnog Balkana: Koristite postojeće pravne mehanizme

Insajder pre 35 minuta
Od 1. jula i za jeftine pakete morate da platite carinu - evo na šta treba najviše da pazite

Od 1. jula i za jeftine pakete morate da platite carinu - evo na šta treba najviše da pazite

Kamatica pre 55 minuta
Srpsko vino može u Kinu za dva-tri, ali i za 250 evra

Srpsko vino može u Kinu za dva-tri, ali i za 250 evra

Biznis.rs pre 1 minut
Muškarci će još 30 godina zarađivati više od žena: žene besplatno rade 47 dana godišnje

Muškarci će još 30 godina zarađivati više od žena: žene besplatno rade 47 dana godišnje

Blic pre 41 minuta
Proizvođači mleka šesti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači mleka šesti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Sputnik pre 1 minut