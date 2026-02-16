Produžen rok za plaćanje računa za struju sa popustom

Elektroprivreda Srbije produžila je rok za ostvarivanje popusta na januarske račune za električnu energiju – do 24. februara.

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za struju mogu da ostvare popust od 7 odsto ukoliko račun za januar 2026. godine izmire najkasnije do 24. februara. Ova pogodnost odnosi se na građane koji su prešli na eRačun, odnosno koji su se opredelili da račune primaju isključivo u elektronskoj formi. Građani koji sami očitavaju brojila takođe imaju produžen rok. Umesto do 20. februara, račun za januar mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od 6