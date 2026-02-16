Produžen rok za popust na račune za struju

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Produžen rok za popust na račune za struju

Elektroprivreda Srbije saopštila je da je rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za januarske račune produžen do 24. februara.

Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za januar izmire do 24. februara. Građanima koji sami očitavaju brojila rok za plaćanje računa produžen je takođe do 24. februara, do kada mogu da ostvare popust od šest odsto. Elektroprivreda Srbije poziva kupce da iskoriste benefite i zamenom papirnog računa elektronskim. Građani to mogu da urade preko sajta EPS ili aplikacije „EPS uvid u račun“, kao i na
