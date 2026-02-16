EPS: Produžen rok za popuste na januarske račune

Elektroprivreda Srbije omogućila je i ovog meseca redovnim platišama dodatno vreme za ostvarivanje pogodnosti.

Rok za ostvarivanje popusta od 7 odsto za januarske račune produžen je do 24. februara, objavljeno je na sajtu EPS-a. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za januar 2026. godine izmire do 24. februara. Isto važi i za one koji sami očitavaju brojila i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i ostvariće popust od 6 odsto. Pozivamo kupce da iskoriste