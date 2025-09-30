Narodna banka Srbije objavila srednji kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,2004 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru ostao nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou oslabio za 0,1 odsto, a od početka godine za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar na dan 30. septembra jači je za 0,1 odsto i iznosi 99,8130 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,1 odsto, a od početka godine za 12,6 odsto.
