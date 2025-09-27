Odlaganje sankcija NIS-u do 8. ili 9. oktobra uz upozorenja o mogućim dugoročnim posledicama

SAD su odložile sankcije NIS-u do 8. ili 9. oktobra, dok stručnjaci upozoravaju na moguće nestašice i ekonomske probleme u slučaju primene sankcija.

Sjedinjene Američke Države su nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odložile početak primene sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još osam dana, odnosno do 8. ili 9. oktobra. Ovo je sedmi put da se sankcije prolongiraju, a rok je prvobitno bio 1. oktobar.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev uputio je pismo zaposlenima u kojem je istakao da eventualni prekid saradnje pojedinih banaka sa kompanijom neće uticati na lične račune zaposlenih. Takođe, NIS će učiniti sve da građani Srbije što manje osete posledice sankcija. Danas Bujanovačke

Stručnjaci procenjuju da sankcije mogu uticati na snabdevanje naftom i derivatima, ali ne očekuju dramatične nestašice zbog postojećih zaliha koje mogu pokriti potrebe i do 100 dana. Jadranski naftovod Janaf nastavlja sa snabdevanjem rafinerije u Pančevu. Predsednik Vučić je upozorio da Srbiju očekuje teška zima i da će država platiti visoku cenu zbog sankcija. Državni sekretar Ivan Bošnjak je naglasio važnost pronalaska rešenja za uredno poslovanje NIS-a do stupanja sankcija na snagu. Energetski stručnjak Željko Marković upozorava da bi dugoročno sankcije mogle izazvati nestašice i rast cena goriva. Danas NIN Pravda NIN Rešetka

