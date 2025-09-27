Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

NIN pre 1 sat  |  Beta
Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

Sankcije UN protiv Irana biće formalno vraćene večeras posle neuspeha pregovora između Evropljana, koji zahtevaju garancije o iranskom nuklearnom programu, i Teherana, koji osuđuje odluku kao nezakonitu i povlači svoje ambasadore.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka, grupa zemalja poznata kao E3, pokrenule su takozvani mehanizam "povratka" sankcija krajem avgusta, koji omogućava da se sankcije ukinute 2015. godine posle iranskog nuklearnog sporazuma (JCPOA) vrate u roku od 30 dana. Nakon što je Savet bezbednosti UN dao zeleno svetlo, a Rusija i Kina u petak nisu produžile rok, teške sankcije, od embarga na oružje do ekonomskih mera, biće vraćene večeras, osim ako ne dođe do nekog
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Kina žali zbog neuspeha SB UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Kina žali zbog neuspeha SB UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

RTV pre 1 sat
Kina žali zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Kina žali zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Euronews pre 1 sat
Kina šokirana u UN! Sankcije se vraćaju! Ova država na udaru

Kina šokirana u UN! Sankcije se vraćaju! Ova država na udaru

Alo pre 59 minuta
Moskva: Odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Moskva: Odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Vesti online pre 2 sata
Iran povlači ambasadore iz tri zemlje zbog mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN

Iran povlači ambasadore iz tri zemlje zbog mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN

Euronews pre 3 sata
Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Politika pre 3 sata
Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNEvropska UnijaIranSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiTeheranKinaVelika BritanijaRusijaNemačkaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Državljani Srbije i dalje zaglavljeni na Madagaskaru: "Prepušteni smo sami sebi, ima i srčanih bolesnika"

Državljani Srbije i dalje zaglavljeni na Madagaskaru: "Prepušteni smo sami sebi, ima i srčanih bolesnika"

N1 Info pre 29 minuta
SAD povlače vizu kolumbijskom predsedniku: "Pozivao američke vojnike da ne poštuju naređenja"

SAD povlače vizu kolumbijskom predsedniku: "Pozivao američke vojnike da ne poštuju naređenja"

Radio 021 pre 14 minuta
Sirijski sud je izdao nalog za hapšenje bivšeg predsednika Bašara al Asada

Sirijski sud je izdao nalog za hapšenje bivšeg predsednika Bašara al Asada

RTV pre 14 minuta
Sijarto ponovo optužio Hrvatsku za pokušaj monopola na snabdevanje naftom

Sijarto ponovo optužio Hrvatsku za pokušaj monopola na snabdevanje naftom

RTV pre 4 minuta
Zabranjeni mobilni telefoni u školama u Albaniji

Zabranjeni mobilni telefoni u školama u Albaniji

Radio 021 pre 44 minuta