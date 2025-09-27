Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

Sankcije UN protiv Irana biće formalno vraćene večeras posle neuspeha pregovora između Evropljana, koji zahtevaju garancije o iranskom nuklearnom programu, i Teherana, koji osuđuje odluku kao nezakonitu i povlači svoje ambasadore.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka, grupa zemalja poznata kao E3, pokrenule su takozvani mehanizam "povratka" sankcija krajem avgusta, koji omogućava da se sankcije ukinute 2015. godine posle iranskog nuklearnog sporazuma (JCPOA) vrate u roku od 30 dana. Nakon što je Savet bezbednosti UN dao zeleno svetlo, a Rusija i Kina u petak nisu produžile rok, teške sankcije, od embarga na oružje do ekonomskih mera, biće vraćene večeras, osim ako ne dođe do nekog