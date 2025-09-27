Kina žali zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Kina žali zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Kina je izrazila žaljenje zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. godine, saopštio je kineski izaslanik Geng Šuang.

Savet bezbednosti nije usvojio rezoluciju koju su predložile Kina i Rusija, kojom bi se produžio sporazum između Irana i šest svetskih sila, kao i Rezolucija 2231 koja podržava taj plan, prenela je Sinhua. Neuspeh glasanja znači da sankcije UN protiv Irana mogu da budu ponovo aktivirane. Geng je naveo da je Kina "duboko razočarana" ishodom i pozvala sve strane da pokažu smirenost, nastave dijalog i izbegnu eskalaciju tenzija. Kina takođe poziva evropske zemlje
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kina žali zbog neuspeha SB UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Kina žali zbog neuspeha SB UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

RTV pre 2 sata
Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

NIN pre 3 sata
Kina šokirana u UN! Sankcije se vraćaju! Ova država na udaru

Kina šokirana u UN! Sankcije se vraćaju! Ova država na udaru

Alo pre 2 sata
Moskva: Odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Moskva: Odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Vesti online pre 4 sati
Iran povlači ambasadore iz tri zemlje zbog mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN

Iran povlači ambasadore iz tri zemlje zbog mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN

Euronews pre 4 sati
Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Politika pre 4 sati
Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiKinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Glumica preživela Holokaust, u skoro stotoj zajedno sa mužem umrla na klinici za eutanaziju: "Ovo više nije bio život, već…

Glumica preživela Holokaust, u skoro stotoj zajedno sa mužem umrla na klinici za eutanaziju: "Ovo više nije bio život, već puko postojanje"

N1 Info pre 15 minuta
Lufthanza planira nekoliko hiljada otkaza, u planu otpuštanje 20 odsto administrativnog osoblja

Lufthanza planira nekoliko hiljada otkaza, u planu otpuštanje 20 odsto administrativnog osoblja

Nova ekonomija pre 15 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Orban odgovorio Trampu – Mađarska nastavlja da uvozi rusku naftu i gas; U koje države su "zalutali" dronovi…

UKRAJINSKA KRIZA: Orban odgovorio Trampu – Mađarska nastavlja da uvozi rusku naftu i gas; U koje države su "zalutali" dronovi

RTV pre 0 minuta
Tragične posledice atomskih proba – žrtve i danas pate

Tragične posledice atomskih proba – žrtve i danas pate

Danas pre 10 minuta
Američki gigant koji posluje i u Srbiji zatvara pojedine prodavnice

Američki gigant koji posluje i u Srbiji zatvara pojedine prodavnice

Vesti online pre 0 minuta