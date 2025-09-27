Kina žali zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom

Kina je izrazila žaljenje zbog neuspeha Saveta bezbednosti UN da produži nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. godine, saopštio je kineski izaslanik Geng Šuang.

Savet bezbednosti nije usvojio rezoluciju koju su predložile Kina i Rusija, kojom bi se produžio sporazum između Irana i šest svetskih sila, kao i Rezolucija 2231 koja podržava taj plan, prenela je Sinhua. Neuspeh glasanja znači da sankcije UN protiv Irana mogu da budu ponovo aktivirane. Geng je naveo da je Kina "duboko razočarana" ishodom i pozvala sve strane da pokažu smirenost, nastave dijalog i izbegnu eskalaciju tenzija. Kina takođe poziva evropske zemlje