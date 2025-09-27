„Beda i siromaštvo su naterali Partizan da bude u ovoj situaciji“: Rade Bogdanović oštro o bivšoj upravi crno-belih

Partizan je uspeo ove sezone da konačno zaigra delimično na način na koji se to očekuje od njega u Superligi Srbije.

Ipak, posledice prethodne uprave crno-belih i dalje se osećaju. O tome je pričao i Rade Bogdanović, nekadašnji fudbaler i sada fudbalski analitičar, koji je pre toga najavio meč Srbije i Albanije. „Partizan se nalazi u situaciji u koju ga je nateralo beda i siromaštvo, prošla uprava je opustošila kasu i otišla da gleda sa viskijem i tompusom iz fotelje. Oni su sad dobrim delom oslonjeni na državu, dali su im 16,5 miliona da opstanu. Nije bilo novca za dovođenje