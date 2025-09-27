"Opustošili klub, s viskijem i tompusom gledaju agoniju": Bogdanović rekao šta misli o Partizanu i Blagojeviću

Mondo pre 1 sat  |  Nikola Lalović
"Opustošili klub, s viskijem i tompusom gledaju agoniju": Bogdanović rekao šta misli o Partizanu i Blagojeviću

Pričao je gostujući na "TV Prva" Rade Bogdanović prvo o reprezentaciji Srbije, zatim o Crvenoj zvezdi i njenom nastupu u Evropi ove sezone, a našao je vremena da se oglasi i o Partizanu.

Kritikovao je bivšu upravu crno-belih ui istakao da je Partizan morao da se koncentriše na rad sa mladim igračima. "Partizan se nalazi u jednoj situaciji na koju ga je naterala beda i siromaštvo. Postali su siromašni jer je prošla uprava jako loše radila. Opustošili su kasu i otišli su sa viskijem pored fotelje i tompusom u ustima da gledaju agoniju kluba. Oni su sada dobrim delom oslonjeni na državu, država ih izdržava. Država im je dala 16.500.000 evra da
"Zvezdi je sada teško da se vadi!" Rade Bogdanović u svom stilu o crveno-belima: Podbacili su, morali su da uđu u Ligu šampiona!

Rade Bogdanović neobjašnjivo udario na crvenu zvezdu: Morali su da uđu u LŠ i da pobede Seltik!

„Beda i siromaštvo su naterali Partizan da bude u ovoj situaciji“: Rade Bogdanović oštro o bivšoj upravi crno-belih

"Kad primiš gol u 1. i poslednjem minutu drugo ne zaslužuješ": Rade Bogdanović rekao šta Zvezdi fali godinama

Rade Bogdanović: "Zvezda podbacila, šteta što nisu u LŠ, a morali su"

Rade Bogdanović odmeren pred meč Srbije i Albanije! Utakmica sa Albanijom je ključ, dobićemo, jer imamo mi kvalitet

Rade Bogdanović stao pred kamere, pa poslao jasnu poruku pred meč Srbije i Albanije! Piksija nije ni spomenuo, ali zato njih... "Voleo bih da mi neko kaže..."

Startuje Super liga u futsalu: Vranjanci u subotu dočekuju debitanta u ligi

Grbić bez finala, Italija u tri seta eliminisala Poljsku

Srbija ima svetskog prvaka: Gabor pokorio planetu u šah-boksu!

Ovde ni Real Madrid ne bi bio šampion: Prvi čovek TSC-a oštro o srpskom prvenstvu!

Izbacili ga rumunski tinejdžeri, ali proziva srpski Fudbal: Ovde ni Real na bi bio šampion, TSC prvi počeo da ulaže!

