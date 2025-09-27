„Nas je ipak više“: Studenti pozvali na protest u nedelju protiv režimskih okupljanja

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu najavili su da će u nedelju, 28. septembra, u 14 sati izaći na ulice na poziv zborova građana da bi pokazali pristalicama režima koji su najavili okupljanja u prigradskim novosadskim naseljima, "da je građana i studenata koji su protiv režima ipak više". „Zborovi zovu, mi studenti dolazimo, jer nas je ipak više. Pokažimo zajedno ko predstavlja Novi Sad i ko se za njega bori već više od 10 meseci. Sloboda se ne