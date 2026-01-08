Vanredna situacija u Valjevu i Majdanpeku zbog snega i ledene kiše sa prekidima u snabdevanju strujom

Naslovi.ai pre 1 sat
Vanredna situacija u Valjevu i Majdanpeku zbog snega i ledene kiše sa prekidima u snabdevanju strujom

Zbog obilnih snežnih padavina i ledene kiše u Valjevu i Majdanpeku proglašena vanredna situacija; bez struje oko 10.200 korisnika u Valjevu i veći deo Majdanpeka.

U Valjevu je proglašena vanredna situacija zbog obilnih snežnih padavina koje su izazvale prekide u snabdevanju strujom za oko 10.200 korisnika. Sneg je izazvao lomljenje grana i pad stabala na elektroenergetske vodove, otežavajući rad na sanaciji kvarova. Sve raspoložive službe i mehanizacija su na terenu radi otklanjanja štete i normalizacije snabdevanja. Patak online N1 Info Valjevska posla

U Majdanpeku je takođe proglašena vanredna situacija zbog ledene kiše koja je oštetila elektroenergetsku mrežu, ostavljajući veći deo grada i okolna sela bez struje i grejanja. Ekipe Elektrodistribucije Srbije rade na otklanjanju kvarova, ali vremenski uslovi otežavaju intervencije. Problemi sa snabdevanjem strujom utiču i na isporuku toplotne energije, a u gradu ne funkcionišu ni mobilne mreže. Glas Zaječara N1 Info Danas

Na teritoriji Valjeva i Majdanpeka održane su sednice Štabova za vanredne situacije koje su donele odluke o angažovanju svih raspoloživih resursa i privrednih subjekata radi sanacije štete i normalizacije snabdevanja. Proglašene mere omogućavaju efikasniju koordinaciju i brže reagovanje na elementarnu nepogodu. Radio 021 Večernje novosti Newsmax Balkans

Ključne reči

MajdanpekValjevoSnegvanredna situacija

