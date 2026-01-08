Vanredna situacija i u Majdanpeku zbog problema izazvanih snegom

U Majdanpeku je proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom, posebno sa snabdevanjem strujom, objavili su danas lokalni mediji.

Usled ledene kiše koja je oštetila elektro-energetsku mrežu, Majdanpečani i žitelji obližnjih sela od juče ujutru su bez struje. Problem sa snabdevanjem strujom odrazio se i na isporuku toplotne energije, zbog čega su u stanovima priključenim na daljinski sistem grejanja radijatori hladni. U gradu ne funkcioniše mreža nijednog mobilnog operatera, a nema ni interneta, prenela je Radio televizija Bor na svom sajtu. Na sednica Štaba za vanredne situacije Majdanpeka