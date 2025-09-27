Danas je crveno slovo i veliki hrišćanski praznik

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Krstovdan.

Ko se krstom krsti, taj Krstovdan posti, kaže se u našem narodu. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa Časnim Krstom Hristovim: prvo pronalazak Časnog Krsta na Golgoti, i drugo povratak Časnog Krsta iz Persije opet u Jerusalim. Ovaj praznik još se zove i Vozdviženje Časnog krsta. Ustanovljen je godinu dana posle Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, održanog 326. godine, u vreme cara Konstantina, koji je Milanskim ediktom (313. godine) priznao hrišćanstvo kao