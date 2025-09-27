Zoran Milanović odgovorio na optužbe Mađarske: Ko im kriv što nemaju more

Hrvatska ima obalu, ima gasne kapacitete, ti kapaciteti rastu i daleko prevazilaze hrvatske potrebe

Hrvatski predsednik Zoran Milanović odgovorio je mađarskom ministru spoljnih poslova Peteru Sijartu, koji je optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo u energetici. Sijarto je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao da Hrvatska iskorišćava ratnu situaciju i naplaćuje veću taksu. „Nažalost, moramo priznati da nas Hrvati iskorišćavaju. Hrvati profitiraju od ratne situacije. Hrvati nam i dalje naplaćuju ratni porez jer su od početka rata povećali tranzitnu taksu