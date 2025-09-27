Zelenski optužio Mađarsku da šalje izviđačke dronove, Orban mu poručio: „Prestanite da nas maltretirate“

Mađarski premijer Viktor Orban danas je poručio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da "prestane da maltretira” Budimpeštu, čime je sukob te dve države dodatno eskalirao. „Mađarska je članica NATO i EU, a Ukrajina bi se odavno urušila bez podrške te dve organizacije.

Predsedniče Zelenski, uz svo dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate”, napisao je Orban na društvenoj mreži Iks. Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025 Na taj način je dodatno pogoršao odnose između Budimpešte i Kijeva, koji je optužio Mađarsku da je