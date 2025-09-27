Izvučeni dobitnici stana i električnog automobila u igri "Uzmi račun i pobedi"

U drugom izvlačenju novog ciklusa nagradne igra "Uzmi račun i pobedi" izvučena su tri dobitnika.

Dobitnica trosobnog stana u Beogradu je Vera Jankov, a električne automobile "fijat grande panda" dobili su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković. Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Vera Jankov, a račun je plaćen u Alibunaru - Južno banatski okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara, prenosi RTS. Dobitnik automobila, Slobodan Đoković, platio je račun u Užicu, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 360 dinara. Druga dobitnica