RINA pre 2 sata
Smrskana vozila, jedno sletelo sa puta: Ovo je slika sa mesta teške nesreće kod Užica, na licu mesta nastradao muškarac Užice – Tokom jutanjih sati na magistralnom putu Užice – Sevojno došlo je do teške saobraćajne nesreće kada su se sudarila tri vozila, jedno lice je nastradalo a jedno povređeno. - U sudaru su učestvovali fiat, audi i opel. Nasred kolovoza su ostala smrskana vozila, jedno je sletelo sa magistrale. Slika je zastrašujuća, kaže jedan od očevidaca za
