Promenljivo i vetrovito, mestimično s kišom, do 22 stepena

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, u košavskom području i dalje vetrovito, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak mestimično se očekuju na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno uz umeren i jak jugoistočni vetar, s najnižom temperaturom oko 14 stepeni, a najvišom dnevnom oko 20 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 4. oktobra, vreme će biti
Novi SadBanatRHMZ

