Nastavak pregovora: SAD odlažu sankcije NIS-u do 8/9. oktobra

Serbian News Media pre 2 sata
Posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, SAD su pomerile početak primena sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još osam dana, odnosno do 8 – 9. oktobra, saznaje Radio-televizija Srbije (RTS).

Prema poslednjem odlaganju sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu u sredu, 1. oktobra, međutim, kako RTS saznaje, posle pregovora koje je vodio Vučić američka strana je odlučila da pomeri taj rok za još osam dana. Predsednik Srbije je prethodno rekao za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože. Dok se tokom jučerašnjeg dana iščekivalo da li će Amerikanci ipak odložiti primenu sankcija ili ne,
