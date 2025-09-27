Moskva o sankcijama Iranu: Nezakonito, odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Sputnik pre 2 sata
Moskva o sankcijama Iranu: Nezakonito, odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Pokušaji da se Iranu vrate sankcije SB UN, koje su bile na snazi do 2015. godine, su nezakoniti i neodrživi, rekao je zamenik ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski.

Poljanski je istakao da su Moskva i Peking učinili sve da bi sprečili negativan scenario razvoja situacije u vezi sa Zajedničkim sveobuhvatnim planom akcije o iranskom nuklearnom programu i dali šansu diplomatiji. „Sada sva odgovornost za posledice i ishod današnjeg glasanja, bilo da se tiče situacije na terenu ili daljeg rada Saveta bezbednosti je upravo na onim državama koje nisu podržale naš nacrt“, poručio je on. Rusko-kineski nacrt predviđao je da se na šest
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

NIN pre 13 minuta
Moskva: Odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Moskva: Odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Vesti online pre 58 minuta
Iran povlači ambasadore iz tri zemlje zbog mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN

Iran povlači ambasadore iz tri zemlje zbog mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN

Euronews pre 1 sat
Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Politika pre 1 sat
Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

RTV pre 2 sata
Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

Pezeškijan: Iran neće da napusti Sporazum o neširenju nuklearnog oružja

RTS pre 3 sata
Iran hitno povlači ambasadore Naređenje stiglo u ove tri zemlje

Iran hitno povlači ambasadore Naređenje stiglo u ove tri zemlje

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranNECSavet bezbednostiMoskvaRojtersPekingRusijaSB UNDonald TrampSankcijesvet

Svet, najnovije vesti »

Kompanija Boš ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine

Kompanija Boš ukida 13.000 radnih mesta u Nemačkoj do 2030. godine

Nova ekonomija pre 3 minuta
Orban Trampu: Nema prekida uvoza gasa iz Rusije, da računi ne bi skočili u "nebesa"

Orban Trampu: Nema prekida uvoza gasa iz Rusije, da računi ne bi skočili u "nebesa"

N1 Info pre 3 minuta
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje 32 civila poginulo u izraelskim napadima u Gazi

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje 32 civila poginulo u izraelskim napadima u Gazi

Euronews pre 13 minuta
Sad: opozvale vizu kolumbijskom predsedniku Petru zbog izjava tokom Generalne skupštine UN: Evo šta je razbesnelo Vaštington

Sad: opozvale vizu kolumbijskom predsedniku Petru zbog izjava tokom Generalne skupštine UN: Evo šta je razbesnelo Vaštington

Blic pre 8 minuta
Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

Počelo odbrojavanje do ponovnog uvođenja sankcija UN protiv Irana

NIN pre 13 minuta