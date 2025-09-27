Moskva o sankcijama Iranu: Nezakonito, odgovorne zemlje koje nisu podržale rusko-kinesku rezoluciju

Pokušaji da se Iranu vrate sankcije SB UN, koje su bile na snazi do 2015. godine, su nezakoniti i neodrživi, rekao je zamenik ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski.

Poljanski je istakao da su Moskva i Peking učinili sve da bi sprečili negativan scenario razvoja situacije u vezi sa Zajedničkim sveobuhvatnim planom akcije o iranskom nuklearnom programu i dali šansu diplomatiji. „Sada sva odgovornost za posledice i ishod današnjeg glasanja, bilo da se tiče situacije na terenu ili daljeg rada Saveta bezbednosti je upravo na onim državama koje nisu podržale naš nacrt“, poručio je on. Rusko-kineski nacrt predviđao je da se na šest