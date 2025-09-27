Ovo je osumnjičeni za ubistvo babe i dede u selu kod Despotovca

Policija i dalje traga za Milošem M. (39) koji je osumnjičen da je u selu Bogava kod Despotovca usmrtio babu i dedu, Ž.

R. (76) i M. R. (79). Njihova tela pronađena su u porodičnoj kući. Ćerka je pokušavala da ih dobije na telefon, ali nisu se javljali. Zbog toga je supruga poslala da ih obiđe i da vidi šta se događa, s obzirom na to da su joj roditelji živeli u susednom selu. Pošto on nije mogao da uđe u kuću tasta i tašte, a iznutra nije bilo odgovora, pozvao je policiju. "Sa njim je bio i komšija, koji je rekao da ih je M. M. izbo nožem, a onda zaklao. Kažu da je prizor bio
