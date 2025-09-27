Danas je jesenji Krstovdan i strogo se posti! Neki običaji se vezuju samo za ovaj dan! Jesenji Krstovdan U dom se unosi jedna biljka, a posebno voće se jede za zdravlje! Post se deli na dva dela i to na duhovni i telesni. Krstovdan, Uzvišenje sv. Križa

Krstovdan je praznik koji dva puta godišnje obeležavaju pravoslavni vernici, prvi Krstovdan se obeležava 18. januara, a drugi, ovaj jesenji proslavlja se 27. septembra.

Duhovni post, koji je i značajniji od telesnog predstavlja uzdržanje od loših misli i dela, već vežbanje ljubavi, mira, sloge i strpljenja. Telesni post se odnosi na izbegavanje namirnica životinjskog porekla, kao i ulja, vernici uglavnom praktikuju post na vodi. U nekim krajevima Srbije postoji verovanje da se na Krstovdan jedu grožđe i hleb. Period posta podrazumeva trud da se stekne unutrašnji mir, ali i čišćenje i tela i duše. Rimski car Maksencije činio je
