„Građani protiv blokada" sutra i na protestnoj šetnji do RTS-a

Vreme pre 1 sat
„Građani protiv blokada" sutra i na protestnoj šetnji do RTS-a

Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada u nedelju poziva na skupove „Građani protiv blokada“. U Vranju planiraju „ispraćaj ćacadi“

Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada organizovaće u nedelju skupove „Građani protiv blokada“, na više od 200 lokacija, a u Beogradu će biti održana protestna šetnja do zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici, gde će biti zatraženo da javni servis „istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana“. U jednoj od objava Centar poziva građane da se pridruže skupovima i da mirnom, porodičnom šetnjom pokažu šta „tiha
