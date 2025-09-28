Vernici danas slave dva velika sveca Jedan umro u teškim mukama sa ikonom Bogorodice na grudima, drugi bio čudotvorac još za života

Alo pre 2 sata
Vernici danas slave dva velika sveca Jedan umro u teškim mukama sa ikonom Bogorodice na grudima, drugi bio čudotvorac još za života

SPC i njeni vernici danas slave Svetog velikomučenika Nikitu i Svetog Josifa Temišvarskog.

Sveti Nikita je rodom od Gota, učenik episkopa Teofila Gotskog, koji je učestvovao na Prvom Vaseljenskom Saboru. Kada knez Gotski Atanarik poče mučiti hrišćane, tada Sveti Nikita stade pred kneza i izobliči ga zbog bezboštva i nečovečnosti. Mučen strašnim mukama Nikita sve jače ispovedaše veru Hristovu i moljaše se Bogu s blagodarnošću. I imaše um neprestano uzdignut i udubljen u Boga, a na prsima pod odelom držaše ikonu Svete Bogorodice sa prevečnim Mladencem
