Alkaras ekspresno do polufinala

Španski teniser Karlos Alkaras obezbedio je plasman u polufinale turnira u Tokiju.

Prvi reket sveta je u dva seta nadigrao Brendona Nakašimu, 33. tenisera na ATP listi, u dva seta (2:0). Posle sat i 21 minut igre po setovima je bilo 6:2, 6:4. Španac je i u trećem međusobnom duelu slavio i to poprilično lako. Već u prvom gemu meča je napravio brejk i tako odredio njegov tok, dok je Nakašima tek nešto veći otpor pružio u drugom te "položio oružje" u petom gemu. Amerikanac nije imao niti jednu priliku da uzvrati. Alkaras će se za plasman u finale