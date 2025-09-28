Hrvat utučen posle poraza: "Ne zaslužujem da budem među najboljima - to je činjenica"

B92 pre 37 minuta
Hrvatski MMA borac Ivan Erslan oglasio se nakon poraza na UFC događaju u Australiji.

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan izgubio je od Džimija Kruta nakon samo tri minuta meča u Australiji. Ovo je bio drugi najveći događaj večeri, a Hrvat je neslavno prošao i nakon bledog izdanja upisao treći UFC poraz, a sada ukupni skor glasi 14-6 i 1 NC. Nakon poraza se na "Instagramu" oglasio emotivni Ivan Erslan i poručio: "Izvinjavam se svojim trenerima, porodici, na ovakvom nastupu. Prvi put da nisam tužan nakon poraza, nego maksimalno razočaran u sebe! Ne
