Saobraćaj na barskoj pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Preduzeće Infrastruktura železnica Srbije je saopštilo da je na pruzi kod Kosjerića, nakon što su u subotu uveče iskliznula dva vagona s dizelom gorivom, lokalizovano curenje goriva i da su stigle cisterne za pretakanje goriva.

U saopštenju piše da su sinoć u 20.50, prilikom otpreme teretnog voza u železničkoj stanici Ražana, na barskoj pruzi, iskliznula i prevrnula se dva vagona.

Iz prevrnutih vagona curilo je dizel gorivo koje su prevozili a prilikom iskliznuća nije bilo povređenih.

Odmah je isključen napon u kontaktnoj mreži iznad pruge, a železnički saobraćaj na ovom delu barske pruge je obustavljen.

Na mesto iskliznuća su izašli pripadnici policije, vatrogasne jedinice, kao i dežurne ekipe Infrastrukture železnice Srbije.

Vozovi će ponovo krenuti ovim delom barske pruge nakon što budu otklonjene sve posledice vanrednog događaja, navedeno je u saopštenju.

