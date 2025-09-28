Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Blic pre 2 sata

Dve cisterne pune nafte iskliznule su večeras iz šina na pruzi Valjevo-Kosjerić u mestu Ražana.

Cisterne su bile na kraju kompozicije koja se kretala ka Kosjeriću. - Ogromna količina nafte se izlila, a na licu mesta nalaze se vatrogasci i policija koji obezbeđuju teren. Za sada nije poznat uzrok iskliznuća, a istraga i uviđaj pokazaće šta je dovelo do nezgode - potvrđeno je za agenciju RINA. Na licu mesta su policija i vatrogasci ali se za sada ne zna da li se nafta prolila, niti šta je razlog incidenta. (Tanjug, RINA)
