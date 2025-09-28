Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić, saobraćaj ponovo uspostavljen

Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić, saobraćaj ponovo uspostavljen

Dve cisterne sa dizel gorivom iskliznule su kod Ražane, došlo je do izlivanja, nema povređenih, saobraćaj je ponovo uspostavljen uz smanjenu brzinu i dizel vuču.

U subotu uveče oko 20:50 sati na pruzi Valjevo-Kosjerić kod Ražane iskliznula su dva vagona-cisterne puna dizel goriva. Incident se dogodio prilikom otpreme teretnog voza sa trećeg koloseka u železničkoj stanici Ražana. Nije bilo povređenih ni nastradalih. Beta Politika Danas

Na mestu nesreće su odmah intervenisale ekipe policije, vatrogasaca, inspekcije i Železnica Srbije. Iz cisterni je curilo oko 106 tona dizel goriva koje se izlilo na lokalni put Ražana–Drenovci. Vatrogasci su celu noć dežurali, a napon u kontaktnoj mreži je isključen. Istraga je u toku kako bi se utvrdio uzrok iskliznuća. Blic Nova Radio sto plus Blic

Saopšteno je da je curenje goriva zaustavljeno, ali količina iscurelog dizela nije precizirana. Železnički saobraćaj na pruzi je bio u prekidu, a večeras je ponovo uspostavljen. Deo pruge je osposobljen za dizel vuču i smanjenu brzinu vozova, uz saradnju sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a. Planirano je pretakanje goriva iz cisterni kako bi se sanirala situacija i sprečilo dalje curenje. Euronews Radio 021 N1 Info Ozon press N1 Info RTS

