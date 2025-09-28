Izvučeni dobitnici stana i električnih automobila u igri "Uzmi račun i pobedi": Evo ko je vlasnik nekretnine u naselju Zemunske kapije

U drugom izvlačenju novog ciklusa nagradne igra "Uzmi račun i pobedi" večeras je izvučena dobitnica trosobnog stana u Beogradu Vera Jankov, a električne automobile "fijat grande panda" model dobili su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković.

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Vera Jankov, a račun je plaćen u Alibunaru - Južno banatski okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara, prenosi RTS. Dobitnik automobila, Slobodan Đoković, platio je račun u Užicu, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 360 dinara. Druga dobitnica automobila, Dijana Ljubičić Zečević račun je platila u Novom Sadu - Južno bački okrug, a iznos računa je 650 dinara. Nagradni fond uvećan je sa 10 automobila, i