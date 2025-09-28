„Uzmi račun i pobedi“: Izvučeni dobitnici stana i dva automobila

Vera Jankov dobila je trosoban stan u Beogradu u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“.

Električne automobile „fijat grande panda“ model dobili su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković. Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Vera Jankov. Račun je plaćen u Alibunaru – Južno banatski okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara, piše RTS. Suzana Mančić izvukla je dobitnika električnog automobila „fijat grande panda“ modela, a srećna dobitnica je Dijana Ljubičić Zečević. Račun je platila u Novom Sadu, a iznos računa je 650