„Uzmi račun i pobedi“: Izvučeni dobitnici stana i dva automobila

Danas pre 3 sata  |  RTS
Vera Jankov dobila je trosoban stan u Beogradu u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“.

Električne automobile „fijat grande panda“ model dobili su Dijana Ljubičić Zečević i Slobodan Đoković. Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Vera Jankov. Račun je plaćen u Alibunaru – Južno banatski okrug, a iznos na računu je bio 650 dinara, piše RTS. Suzana Mančić izvukla je dobitnika električnog automobila „fijat grande panda“ modela, a srećna dobitnica je Dijana Ljubičić Zečević. Račun je platila u Novom Sadu, a iznos računa je 650
Blic pre 6 sati
