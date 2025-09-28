(Mape) Srbijo, spremi se! Razvija se novi ciklon, stiže sneg, i to u ovom delu zemlje, zna se i tačno kad: Jutarnje temperature skoro na nuli, oglasio se i RHMZ

Pred Srbijom je pravo jesenje vreme - oblačno, svežije, a povremeno i kišovito, posebno nad južnim, centralnim i istočnim predelima zemlje. U košavskom području danas će duvati jak i povremeno olujan istočni i jugoistočni vetar, a najviše dnevne temperature kretaće se od 12 stepeni na istoku do 18 stepeni Celzijusa na severozapadu, najavio je meteorolog-amater Marko Čubrilo.

Kako Čubrilo dodaje, sutra, tačnije u ponedeljak, se preko naših krajeva premešta novo jezgro hladnog vazduha, pa će uslova za slabu kišu biti i na severu zemlje. - Košava će stati i počeće severoistočni vetar. Do srede jutra vrlo hladna uz minimume od 1 do 11 stepeni Celzijusa. Tokom dana prijatno jesenje vreme uz slab vetar i maksimume od 14 do 20 stepeni Celzijusa - navodi. U drugom delu nedelje, prema rečima Čubrila, moguće je razvijanje novog, sekundarnog,