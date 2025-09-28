(Mape) Srbijo, spremi se! Razvija se novi ciklon, stiže sneg, i to u ovom delu zemlje, zna se i tačno kad: Jutarnje temperature skoro na nuli, oglasio se i RHMZ

Blic pre 1 sat
(Mape) Srbijo, spremi se! Razvija se novi ciklon, stiže sneg, i to u ovom delu zemlje, zna se i tačno kad: Jutarnje…

Pred Srbijom je pravo jesenje vreme - oblačno, svežije, a povremeno i kišovito, posebno nad južnim, centralnim i istočnim predelima zemlje. U košavskom području danas će duvati jak i povremeno olujan istočni i jugoistočni vetar, a najviše dnevne temperature kretaće se od 12 stepeni na istoku do 18 stepeni Celzijusa na severozapadu, najavio je meteorolog-amater Marko Čubrilo.

Kako Čubrilo dodaje, sutra, tačnije u ponedeljak, se preko naših krajeva premešta novo jezgro hladnog vazduha, pa će uslova za slabu kišu biti i na severu zemlje. - Košava će stati i počeće severoistočni vetar. Do srede jutra vrlo hladna uz minimume od 1 do 11 stepeni Celzijusa. Tokom dana prijatno jesenje vreme uz slab vetar i maksimume od 14 do 20 stepeni Celzijusa - navodi. U drugom delu nedelje, prema rečima Čubrila, moguće je razvijanje novog, sekundarnog,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kiša će liti kao iz kabla Na udaru Beograd i ovi delovi Srbije, temperatura nastavlja da pada

Kiša će liti kao iz kabla Na udaru Beograd i ovi delovi Srbije, temperatura nastavlja da pada

Alo pre 29 minuta
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i do 20 stepeni

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i do 20 stepeni

Radio 021 pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 29. septembra do 5. oktobra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 29. septembra do 5. oktobra)

Pressek pre 1 sat
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom – temperatura do 20 stepeni

Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom – temperatura do 20 stepeni

RTS pre 2 sata
Spremite se, danas će da pljušti! Oglasio se RHMZ, danas se skroz kvari vreme

Spremite se, danas će da pljušti! Oglasio se RHMZ, danas se skroz kvari vreme

Alo pre 2 sata
Evo gde će danas pljuštati, očekuje se i grmljavina: Temperatura od 18 do 22

Evo gde će danas pljuštati, očekuje se i grmljavina: Temperatura od 18 do 22

Telegraf pre 3 sata
Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Beta pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaSnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE: U ponedeljak 29.09.2025. dva naseljena mesta kod Zrenjanina ostaju bez struje! Isključenja struje…

NAJAVA ISKLJUČENJA STRUJE: U ponedeljak 29.09.2025. dva naseljena mesta kod Zrenjanina ostaju bez struje! Isključenja struje za 29.09.2025.

Volim Zrenjanin pre 34 minuta
Kiša će liti kao iz kabla Na udaru Beograd i ovi delovi Srbije, temperatura nastavlja da pada

Kiša će liti kao iz kabla Na udaru Beograd i ovi delovi Srbije, temperatura nastavlja da pada

Alo pre 29 minuta
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i do 20 stepeni

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i do 20 stepeni

Radio 021 pre 1 sat
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 29. septembra do 5. oktobra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 29. septembra do 5. oktobra)

Pressek pre 1 sat
(Mape) Srbijo, spremi se! Razvija se novi ciklon, stiže sneg, i to u ovom delu zemlje, zna se i tačno kad: Jutarnje…

(Mape) Srbijo, spremi se! Razvija se novi ciklon, stiže sneg, i to u ovom delu zemlje, zna se i tačno kad: Jutarnje temperature skoro na nuli, oglasio se i RHMZ

Blic pre 1 sat