"Prestanite da nas maltretirate": Orban poručio Zelenskom: Mađarska je članica NATO-a i EU, Ukrajina bi se odavno raspala bez podrške!

Mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na platformi X i uputio jasnu poruku predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom.

Orban je ukrajinskom lideru poručio da "prestane da maltretira" Budimpeštu. " Mađarska je članica NATO-a i EU. Ukrajina bi se odavno raspala bez podrške ove dve organizacije. Predsedniče Zelenski, uz svo dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate!“, napisao je Orban. Podsetimo, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha objavio je danas na društvenoj mreži X mapu koja, kako tvrdi, prikazuje tačnu rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski vazdušni