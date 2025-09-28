"Putin će napasti još jednu evropsku zemlju": Zelenski otkrio plan Rusije: "Upadima dronova testiraju NATO odbranu"

- Vladimir Putin će proširiti svoj rat u Ukrajini napadom na još jednu evropsku zemlju - predvideo je Volodimir Zelenski i optužio Rusiju za nedavne upade dronovima, za koje je rekao da su pokušaj testiranja odbrane NATO-a.

Govoreći u Kijevu nakon sastanka sa Donaldom Trampom na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, ukrajinski predsednik je rekao da se Rusija priprema za veći sukob. - Putin neće čekati da završi svoj rat u Ukrajini. On će otvoriti neki drugi pravac. Niko ne zna gde. On to želi - rekao je Zelenski. Predsednik Ukrajine je izjavio da Kremlj namerno ispituje sposobnost Evrope da zaštiti svoje nebo, nakon što su dronovi viđeni u Danskoj, Poljskoj i Rumuniji, kao i posle
