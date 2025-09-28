Zelenski: Rusija pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini

Politika pre 1 sat
Zelenski: Rusija pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini

Svet ima alate koji će delovati na stvaranje mira

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija svojim udarima na energetske objekte pokušava da izazove nestanak struje u Ukrajini i ove godine. „Bilo je i ruskih udara na energetske objekte, i to je, nažalost, tradicionalna ruska taktika – Rusija pokušava da pogodi Ukrajinu i ove godine nestankom struje", naveo je on u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform. Zelenski je rekao da se nada usvajanju 19. paketa sankcija protiv Rusije sledeće
Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

