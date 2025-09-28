Razlike u cenama energenata velike, kako pripremiti kućni budžet za grejnu sezonu? Otkrivamo najisplativije opcije za ovu zimu

Blic pre 1 sat
Razlike u cenama energenata velike, kako pripremiti kućni budžet za grejnu sezonu? Otkrivamo najisplativije opcije za ovu zimu…

Tokom predstojeće grejne sezone, najjeftinije će biti grejanje na drva, a najskuplje grejanje na struju, pokazala je analiza Agencije za energetiku. U odnosu na prošlu godinu, najviše će rasti troškovi električne energije, a najmanje cena drveta.

I dok će jedni zimu dočekati uz drva, drugi će uz radijatore. Kao i svake sezone, razlika u grejnim telima takođe povlači i razlike u ceni. Na primer, za grejanje stana od 60 kvadrata na 20 stepeni 16 sati dnevno tokom pola godine, loženjem drveta građanima će biti potrebno 53 hiljade dinara, dok će etažno grejanje na struju za istu kvadraturu iznositi 250 hiljada dinara. Vreme kada je električna energija bila socijalna kategorija odavno je prošlo, kaže za Blic
Budžet

