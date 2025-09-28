Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Blic pre 18 minuta
Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Na Savskom keju u Beogradu održano je državno takmičenje u prvoj pomoći, koje organizuje Crveni krst Srbije sa sponzorima, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, a pobednici u obe kategorije, podmladak i omladina, su ekipe Crvenog krsta Stari grad.

U kategoriji omladina drugo mesto zauzeo je Crveni krst Palilula, dok je na trećem mestu Crveni krst Vračar, a u kategoriji podmladak drugo mesto izvojevala je ekipa Crvenog krsta Vračar, a na trećem mestu našla se ekipa Crvenog krsta Novi Sad. U Takmičenju iz realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, pobednici dolaze iz Crvenog krsta Surčin, drugoplasirana je ekipa Crvenog krsta Stari grad, a trećeplasirani su volonteri Crvenog krsta Novi Sad. (Fonet)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Blic pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPalilula

Društvo, najnovije vesti »

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Blic pre 18 minuta
Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Spretnost i znanje na testu: Takmičenje u prvoj pomoći na Savskom keju: Pobede odneli Stari grad i Surčin

Blic pre 17 minuta
Cisterne pune nafte iskliznule iz šina kod Kosjerića

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina kod Kosjerića

Danas pre 2 sata
Pravni osnov za obračun sa građanima

Pravni osnov za obračun sa građanima

Radar pre 2 sata
Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Blic pre 2 sata