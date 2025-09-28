Podmladak i omladina Crvenog krsta starog grada najbolji: Na Savskom keju održano državno takmičenje u prvoj pomoći

Ekipe podmlatka i omladine Crvenog krsta beogradske opštine Stari grad su pobenici državnog takmičenja u prvoj pomoći koje je juče na Savskom keju organizovao Crveni krst Srbije, saopštila je ta organizacija.

U kategoriji omladine drugo mesto zauzeo je Crveni krst Palilula, dok je na trećem mestu Crveni krst Vračar. U kategoriji podmlatka drugo mesto izvojevala je ekipa Crvenog krsta Vračar, a na trećem mestu našla se ekipa Crvenog krsta Novi Sad, navodi se u saopštenju. U takmičenju iz realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, pobednici dolaze iz Crvenog krsta Surčin, drugoplasirana je ekipa Crvenog krsta Stari grad, a trećeplasirani su volonteri Crvenog krsta