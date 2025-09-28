Veliki protest u Berlinu: Skup podrške Gazi: Na ulicama 50.000 demonstranata i 1.800 policajca (foto)

Više desetina hiljada ljudi okupilo se danas u nemačkoj prestonici Berlinu na protestu u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, zahtevajući kraj sukoba.

Demonstranti su pozvali na okončanje rata između Izraela i Hamasa, izvikujući parole kao što je Oslobodite Palestinu i zahtevali da se prekine sve teža humanitarna kriza u Gazi, preneo je AP. Prema podacima policije, u maršu u centru Berlina učestvovalo je oko 50.000 ljudi, a raspoređeno je oko 1.800 pripadnika policije. Demonstranti su takođe pozvali na obustavu izvoza nemačkog oružja Izraelu i tražili sankcije Evropske unije protiv te zemlje. Nemački kancelar