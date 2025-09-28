Veliki protest u Berlinu: Skup podrške Gazi: Na ulicama 50.000 demonstranata i 1.800 policajca (foto)

Blic pre 2 sata
Veliki protest u Berlinu: Skup podrške Gazi: Na ulicama 50.000 demonstranata i 1.800 policajca (foto)

Više desetina hiljada ljudi okupilo se danas u nemačkoj prestonici Berlinu na protestu u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi, zahtevajući kraj sukoba.

Demonstranti su pozvali na okončanje rata između Izraela i Hamasa, izvikujući parole kao što je Oslobodite Palestinu i zahtevali da se prekine sve teža humanitarna kriza u Gazi, preneo je AP. Prema podacima policije, u maršu u centru Berlina učestvovalo je oko 50.000 ljudi, a raspoređeno je oko 1.800 pripadnika policije. Demonstranti su takođe pozvali na obustavu izvoza nemačkog oružja Izraelu i tražili sankcije Evropske unije protiv te zemlje. Nemački kancelar
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Desetine hiljada demonstranata u Berlinu pokazalo solidarnost sa Palestincima u Gazi

Desetine hiljada demonstranata u Berlinu pokazalo solidarnost sa Palestincima u Gazi

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaIzraelPalestinaHamasNemačkaBerlinGaza

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 11 osoba poginulo u tajfunu Bualoi na Filipinima, evakuisano 400.000 ljudi

Najmanje 11 osoba poginulo u tajfunu Bualoi na Filipinima, evakuisano 400.000 ljudi

RTV pre 38 minuta
Hamas saopštio da nije primio plan prekida vatre u Gazi koji je predložio Tramp

Hamas saopštio da nije primio plan prekida vatre u Gazi koji je predložio Tramp

Blic pre 53 minuta
Tragedija u Indiji: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi

Tragedija u Indiji: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi

Kurir pre 1 sat
Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Radar pre 2 sata
Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena…

Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena privedena

Blic pre 2 sata