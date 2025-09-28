Desetine hiljada demonstranata u Berlinu pokazalo solidarnost sa Palestincima u Gazi

Danas pre 6 sati  |  Beta
Desetine hiljada demonstranata u Berlinu pokazalo solidarnost sa Palestincima u Gazi

Desetine hiljada demonstranata izašlo je danas na ulice u Berlinu u znak solidarnosti sa Palestincima u Gazi.

Demonstranti su pozivali za kraj izraelskog rata protiv Hamasa uzvikujući slogane kao što su „Osloboditi Palestinu“ i zahtevali da se prekine sa pogoršanjem humanitarne krize u Gazi. Oko 50.000 ljudi učestvovalo je u maršu u centru Barlina, prema navodima policije koja je rasporedila oko 1.800 pripadnika da nadziru demonstracije. Demonstranti su takođe tražili prekid nemačkog izvoza oružja Izraelu i zahtevali od EU da uvede sankcije Izraelu, prenela je nemačka
