Lavrov na Genralnoj skupštini UN: U BiH i na Kosovu se sprovode sistematski napadi na srpski narod

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se u Bosni i Hercegovini i na Kosovu sprovode sistematski napadi na srpski narod i na njegova osnovna prava. „I na Kosovu i u Bosni i Hercegovini su pokrenuti napadi na životne interese srpskog naroda, uključujući iskonska prava srpskog pravoslavlja“, rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik. On je istakao da je jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova, koje je
Blic pre 5 sati
