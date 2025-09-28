Lavrov na Genralnoj skupštini UN: U BiH i na Kosovu se sprovode sistematski napadi na srpski narod

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se u Bosni i Hercegovini i na Kosovu sprovode sistematski napadi na srpski narod i na njegova osnovna prava. „I na Kosovu i u Bosni i Hercegovini su pokrenuti napadi na životne interese srpskog naroda, uključujući iskonska prava srpskog pravoslavlja“, rekao je Lavrov, prenosi Sputnjik. On je istakao da je jednostrano priznanje nezavisnosti Kosova, koje je