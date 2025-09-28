"Moskva ostaje dosledna u odbrani suvereniteta: Srbije'' Lavrov u gs UN: Zapad kršeći prava Srba u BiH i na KiM podriva mir i stabilnost

Blic pre 4 sati
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je danas, u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da Zapad podriva mir i stabilnost na Balkanu, kršeći prava Srba u Bosni i Hercegovini i u AP Kosovo i Metohija i naglasio da Moskva ostaje dosledna u odbrani suvereniteta Srbije.

Lavrov je istakao da su akcije Zapada na Balkanu, gde se, kako je rekao, krši takav statutarni princip kao što je obaveza svih članica UN da poštuju odluke Saveta bezbednosti, "očigledan primer podrivanja suvereniteta i flagrantnog mešanja u unutrašnje poslove". On je rekao da se u Bosni i Hercegovini i na KiM sprovode "sistematski napadi usmereni protiv srpskog naroda i njegovih osnovnih prava". - I na Kosovu i u Bosni i Hercegovini su pokrenuti napadi na životne
Danas pre 4 sati
