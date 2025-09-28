Protesti i kontraprotesti: Dve osobe pretučene u Čačku, incidenti u Bogatiću, privođenja kod Palilulske pijace (VIDEO, FOTO)

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Protesti i kontraprotesti: Dve osobe pretučene u Čačku, incidenti u Bogatiću, privođenja kod Palilulske pijace (VIDEO, FOTO)…

U više gradova širom Srbije danas su održani skupovi „Građani protiv blokada“, dok su na nekim mestima u toku bili i kontraskupovi studenata i građana.

U Novom Sadu i Beogradu policija je blokirala ključne saobraćajnice kako bi razdvojila učesnike, a u Bogatiću su zabeleženi manji incidenti sa povređenim policajcima. Centar za društvenu stabilnost (CDS) pozvao je na okupljanje u Novom Sadu na tri lokacije: kod Slane bare, od platoa kod najlon pijace do Crkve Vaznesenja Gospodnjeg, u Sajlovu i u Begeču. U Novom Sadu su se i građani okupili kod Železničke stanice u Novom Sadu, kako izveštava N1 i krenuli u šetnju do
