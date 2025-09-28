Tramp najavio nešto posebno u pregovorima na Bliskom istoku

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je danas da će uskoro najaviti „nešto posebno“ u mirovnim pregovorima na Bliskom istoku, uoči posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Beloj kući. „Imamo pravu šansu da postignemo nešto veliko na Bliskom istoku.

Svi su spremni za nešto posebno, bez presana. Učinićemo da se to desi“, napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. Netanjahu koji je u petak govorio na zasedanju Generalne skupštine UN, sutra putuje u Vašington gde će ga primiti Tramp. On je u petak u UN odbacio tvrdnje o izraelskom genocidu u Pojasu Gaze, uveravajući da „hrani stanovništvo“ te palestinske teritorije i optužio mnoge države da su priznavanjem Države Palestine „popustile“ palestinskom